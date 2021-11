COP26 : "pas le texte le plus ambitieux" mais qui "va plutôt dans le bon sens", selon Pompili

La COP26 s'est achevée dans la soirée de samedi après avoir joué les prolongations. Un accord entre les presque 200 États participants a été trouvé, dans lequel on retrouve notamment la diminution de l'utilisation de charbon. Une mesure attendue, bien qu'une première version du texte prévoyait son arrêt total. "Ce n'est pas le texte le plus ambitieux du monde, mais dans la même pièce, des pays qui ne se parlent pas l'ont fait pour essayer de sauver la planète", a estimé Barbara Pompili, selon qui l'accord va "plutôt dans le bon sens".

Invitée du Grand Jury dimanche 14 novembre, la ministre de la Transition écologique est revenue sur l'objectif d'1,5 degré. "On ne pourra le faire que si tous les engagements qui sont pris par les pays sont appliqués. S'ils ne le sont pas, je vous confirme qu'on n'y arrivera pas", a prévenu Barbara Pompili. "Ce sera très grave", juge-t-elle, car "plus les températures augmentent, plus les conséquences sur un certain nombre de pays, dont le nôtre, sont directes".

La ministre appelle également à "ne pas confondre les choses". "On ne peut pas attendre d'une COP qu'elle mette en oeuvre des politiques qui, en réalité, doivent être menées par les pays eux-mêmes", assure-t-elle, prenant l'exemple de la France avec la fermeture des centrales à charbon, le développement du vélo, les menus végétariens ou encore MaPrimeRénov'.