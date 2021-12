Présidentielle 2022 : Jean-Baptiste Djebbari et Éric Ciotti sont les invités du Grand Jury

Jean-Baptiste Djebbari et Éric Ciotti débattront dimanche 2 janvier à 12h.

Jean-Baptiste Djebbari, ministre des Transports, débattra ce dimanche 2 janvier à partir de 12h avec le député des Alpes-Maritimes Éric Ciotti lors du premier Grand Jury de 2022. En cette année présidentielle, les deux hommes évoqueront les thèmes qui concernent le plus les Français et qui seront au centre des programmes présidentiels de leurs candidats respectifs.

Après être arrivé en tête du premier tour de la primaire des Républicains, Éric Ciotti a été battu au second tour par Valérie Pécresse, auprès de laquelle il s'est rallié pour la prochaine présidentielle.

De son côté, Jean-Baptiste Djebbari est en première ligne de la politique du gouvernement d'Emmanuel Macron puisqu'il en est le ministre des Transports depuis plus de deux ans. Il reviendra certainement sur les nouvelles mesures sanitaires mises en place dans les transports publics à partir du 3 janvier.

