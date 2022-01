Vœux d'Emmanuel Macron : à quoi faut-il s'attendre ?

"Ce seront des vœux mécaniquement particuliers car ce sont les derniers", confie un conseiller, les derniers du quinquennat, voire les derniers tout court si Emmanuel Macron est battu en avril 2022. Il a d'ailleurs commencé à faire le bilan de l'année 2021 avec une vidéo sur les réseaux sociaux jeudi, avec les temps forts de l'année en images, des jeux olympiques à la panthéonisation de Joséphine Baker.

Toujours pas officiellement candidat, il a commencé à préparer ses vœux au Fort de Brégançon. Des vœux en forme de bilan de l'année écoulée : "sur l'économie on est bons, et la troisième dose de vaccin se déploie", glisse une marcheuse. "Il faut qu'il lutte contre l'autobashing français, avec un discours de rassemblement et d'unité nationale face à la crise", explique un conseiller de l'exécutif.

Face au raz de marée de contaminations, le Covid-19 sera forcément cette année encore au cœur de ses vœux. Ses lieutenants espèrent qu'il glissera au passage un message contre les menaces dont sont victimes les élus à cause du passe sanitaire. Les vœux seront aussi l'occasion de se projeter sur la présidence française de l'Union européenne qui commence le 1er janvier, pour six mois. Emmanuel Macron ne sait pas s'il la mènera à son terme car entre temps il y aura l'élection présidentielle.