JO Paris 2024 : y a-t-il vraiment encore des billets à 24 euros comme l'assure Amélie Oudéa-Castera ?

Dans un an jour pour jour, les Jeux olympiques de Paris 2024 commenceront. Et depuis quelques mois, leurs lots de polémiques apparaissent.

Sans-abris déplacés à Rennes, logements étudiants mobilisés pour accueillir les touristes, la production des mascottes ou encore les sans-papiers employés sur les chantiers, sur lesquels une mort est survenue en juin dernier... la liste est longue. Et depuis la mise en vente des packs de billets en février, plusieurs passionnés ont constaté les prix très élevés des places pour un certain nombre d'épreuves.

Alors, quand, au micro de France Inter, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra affirme que des billets à 24 euros sont disponibles pour le football et la voile, 45 euros pour le handball ou 50 euros pour le basketball, certains ont du mal à y croire.

La ministre dit-elle vrai ?

Dans l'absolu, oui. Il y a bel et bien des billets à ces prix relativement accessibles dans la troisième phase de vente actuelle. Si elle évoque les villes de Lille pour le basket et le handball, elle omet cependant de dire que tous les billets inférieurs à 50 euros sont disponibles uniquement en dehors de Paris, comme on peut le voir sur l'image ci-dessous tirée du site des Jeux Olympiques.

Capture issue du site officiel des Jeux olympiques de Paris 2024 Crédit : Site JO 2024 / RTL

La ministre a également rappelé qu'un "million de billets à 24 euros" avaient été mis en ligne, et que "la moitié de places [était] à 50 euros et moins". Pour permettre cela, la ministre explique : "Il faut que certaines personnes achètent très cher un petit volant de billets", pour "des moments exceptionnels, particulièrement bien placés, pour des finales qui seront mythiques." Ainsi, cela permettrait d'offrir 400.000 billets, dont 260.000 pour des jeunes, et 500.000 en plus destinés à un "public prioritaire". Certaines épreuves comme le marathon, les épreuves de natation, de triathlon et du paratriathlon seront même gratuites.

Cependant, nous avons tout de même vérifié en ligne. Pour le football, l'immense majorité des places disponibles coûte effectivement 24 euros ou moins de 50 euros. Pour la voile, le seul billet restant, à savoir la série d'ouvertures, est bien à 24 euros, mais ce n'est que pour un seul évènement dans cette discipline, à Marseille.

Pour le basketball, il reste 9 évènements sur 23 où les places sont à 50 euros. C'est moins de la moitié, tandis que certaines places coûtent 200 euros individuellement. Également, toutes les places sont destinées à des évènements qui se déroulent uniquement à Lille.

Pour ce qui est des quarts de finale de handball, il est vrai que les quarts de finale des équipes féminines coûteront 45 ou 50 euros par billet, mais la ministre ne précise pas que le prix sera de 70 euros pour les demi-finales et de 90 à 125 euros pour les finales, respectivement féminine et masculine.