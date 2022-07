"Ouvrez grand les Jeux." Ce sera le slogan des JO de Paris 2024, dont on connaît d'ailleurs une partie du programme, avec des chances de médailles françaises dès le premier jour. L'idée est d'enclencher une spirale positive pour l'équipe de France Olympique. Finales d'escrime, de judo et de rugby le premier jour de la compétition. Au total, huit sports donneront lieu à des titres dès le 27 juillet 2024.

Toutes les grandes finales de natation et d'athlétisme auront lieu en soirée, au détriment de la télévision américaine, mais en prime time pour les diffuseurs européens qui ont acquis les droits. Réservez votre week-end du 3 et du 4 août pour vivre l'épreuve mixte par équipes de judo, sacrée championne olympique de Tokyo, l'épreuve en ligne de cyclisme ou encore les finales d'aviron ou de tennis.

Vous pourrez assister à ces épreuveà partir de 24 euros, pour la place la moins chère mais les tarifs peuvent atteindre 950 euros pour les places les plus chères et les mieux placées, notamment pour les finales des 100 mètres d'athlétisme et de natation. Innovation : vous pourrez acheter des packs de trois places pour assister à trois sports différents sur trois jours : de la gym, de l'athlétisme ou encore du beach-volley par exemple, à vous de choisir, le tout pour 72 euros minimum.

Au total, dix millions de billets seront mis en vente à partir de février 2023. Pour augmenter ses chances d'en avoir un il faut s'inscrire sur club.paris2024.org, vous serez ainsi prioritaire pour en obtenir lorsque la plateforme pour postuler aux achats ouvrira le 1er décembre prochain. Par ailleurs, dans un entretien accordé au journal L'Équipe mardi 26 juillet, Emmanuel Macron a indiqué que l'État "va acheter 400.000 billets", "qu'il distribuera aux jeunes et scolaires, surtout les moins de 16 ans", mais aussi - entre autres - à des "bénévoles qui contribuent aux Jeux et au sport en France".

Le sport, grande cause nationale en 2024

Les deux dossiers sensibles que sont la sécurité et le budget ont été abordés ce lundi matin à l'Élysée. La cérémonie d'ouverture aura bien lieu sur la seine avec une sécurité assurée par l'armée et plusieurs agents spécialisés. Le sport étant la grande cause nationale en 2024, il faudra s'attendre à un dépassement côté budget.

Ainsi, pour sa partie, le Comité d'organisation compte sur de nouveaux sponsors mais aussi d'un geste du CIO, dont la contribution s'élève déjà à plus d'un milliard d'euros. Les négociations sont toujours en cours pour augmenter cette participation.

