C'est une promesse faite par le Comité d'Organisation, "la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024 deviendra la plus grande cérémonie olympique au monde". Le traditionnel coup d'envoi des JO se déroulera le 26 juillet 2024. Et pour la première fois de l'histoire, la cérémonie d'ouverture n'aura pas lieu dans un stade. Mais au cœur de la ville, sur la Seine.

Les 10.500 athlètes attendus effectueront une traversée de 6 kilomètres à travers le fleuve. Le point de départ se situera au niveau du Pont d'Austerlitz, dans le 5e arrondissement de la capitale. La traversée se finira devant le Trocadéro, dans le 16e arrondissement de Paris, où les cérémonies protocolaires et des spectacles se dérouleront. Cet itinéraire permettra aux sportifs de pouvoir admirer plusieurs monuments parisiens, comme la Tour Eiffel , la Cathédrale Notre-Dame ou encore le Musée du Louvre. Chaque délégation aura, à cette occasion, sa propre embarcation lors de ce défilé.

Au moins 600.000 spectateurs présents

Le Comité d'Organisation a réellement choisi d'innover pour ces JO dans la capitale. Autre grande première, le défilé des différentes délégations se déroulera en ouverture de la cérémonie. Au moins 600.000 personnes pourront assister à cet événement. La partie haute des quais sera accessible gratuitement. La partie inférieure, entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna, les spectateurs pourront y assister mais ces derniers devront être munis de billets payants. Les modalités autour de ces billets n'ont pas encore été communiqués. Plus de 80 écrans géants et enceintes seront installés tout au long du parcours de cette cérémonie très prometteuse. En décembre dernier, une vidéo avait été publiée afin de dévoiler les contours de cet événement.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info