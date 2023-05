Dans un an et deux mois pile, Paris accueillera les Jeux Olympiques, le monde entier aura les yeux rivés sur la capitale. 10 millions de spectateurs sont attendus et le gouvernement veut pour l'occasion inciter les SDF, les migrants qui sont des milliers dans la capitale à quitter la région parisienne. Depuis la mi-mars, le gouvernement demande aux préfets dans les régions de créer des structures pour désengorger les centres d'accueil en Île-de-France. C'est un lieu d'accueil qui peut être un hôtel désaffecté comme un préfabriqué, ou être parmi les 3.500 places déjà existantes en régions.

Un accueil temporaire d'une durée de trois semaines. Chaque sas pourrait accueillir une cinquantaine de personnes maximum. Le public visé, ce sont les personnes qui dorment dans la rue en Île-de-France, comme les migrants, les SDF, des personnes isolées ou des familles et tout cela sur la base du volontariat. Ils sont identifiés par des travailleurs sociaux et sont ensuite acheminés en bus d'Île-de-France jusqu'au lieu d'accueil. Les transferts ont déjà débuté : déjà 450 personnes sont volontaires, d'après le ministère du Logement, et ont été transférées dans les régions concernées, la Bretagne, le Centre-Val de Loire, le Grand-Ouest, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie ou la Bourgogne-Franche-Comté.

Pendant cette période dans le sas, leur cas sera étudié et après cela, ils seront orientés dans le département selon leurs besoins, vers un hébergement adapté en fonction de leur situation. Ce projet fait polémique, notamment du côté de la France insoumise. "Cette idée de cacher cette misère que je ne saurais voir est juste indigne", dit Aymeric Caron.

"Ce que nous devrions faire, c'est simplement faire preuve de responsabilité, d'humanité et on devrait construire ces structures ou on devrait être en capacité de loger ces gens, d'essayer de les insérer. C'est bien de vouloir faire un événement qui fasse rayonner le nom de la ville de Paris dans le monde entier, mais est-ce que réellement notre pays va en tirer bénéfice ? Est-ce que réellement les Franciliens vont en tirer un bénéfice ? Ça n'en prend pas le chemin", ajoute le député LFI.

