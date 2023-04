Comment un Coréen a révolutionné les Jeux Olympiques ?

En 1988 aux JO de Séoul en Corée du Sud, la finale de la boxe catégories "moyens légers", oppose l’Américain Roy Jones Jr au Sud-Coréen Park Si-Hun, qui combat donc à domicile. Ce dernier est déclaré vainqueur aux points. Nouvelle médaille d’or pour le pays organisateur qui jubile. Sauf qu’à l’annonce de la décision de l’arbitre, Park Si-Hun est dépité...Il est conscient d’avoir perdu de loin ce combat.

Il a été compté deux fois alors que Roy Jones Jr jamais. Il a porté 32 coups à l’Américain certes, mais lui en a encaissé, 86. Bref, il aurait dû être déclaré perdant et sans contestation. Il a admis que c’était le cas par la suite. Pire, sur le ring, en levant la main de Park Si-Hun, l’arbitre glisse à Jones Jr, je cite : "je ne peux pas croire qu’ils te fassent ça". Le public, pourtant sud-coréen en majorité, n’y croit pas non et se met à huer son boxeur lorsqu’il reçoit sa médaille d’or !

D’ailleurs, lui-même lève la main de Roy Jones Jr comme pour signifier qu’il est le vrai vainqueur du combat. Le Comité Olympique refusera d’annuler les décisions, mais deux des trois juges ayant donné Park vainqueur seront bannis à vie. Une enquête a révélé qu’ils avaient été soudoyés par les organisateurs sud-coréens. Suite à ça, le règlement de la boxe aux JO est totalement revu de fond en comble, avec l’introduction d’un système de notation électronique plus objectif et basé sur le nombre de coups portés.

Quant à Park Si-Hun, cette étiquette de médaillé d’or le moins méritant de l’histoire des Jeux, il l’a trainé comme un boulet depuis, allant même jusqu’à penser au suicide. Voilà pourquoi en 2021, plus de 20 ans après, il a annoncé que pour se libérer de ce poids, il voulait remettre sa médaille d’or à celui qui la méritait vraiment : Roy Jones Jr. Entre temps, ce dernier est devenu un champion du monde dans 4 catégories différentes. Autant dire que de l’or, même sans médaille, il en a amassé !

