Paris 2024 : découvrez les Phryges, les mascottes des Jeux olympiques et paralympiques

À l'aube des Jeux de Paris 2024, une immense tribu de petits bonnets phrygiens, dénommés les Phryges, débarque en France. Il s'agit des mascottes des Jeux olympiques et paralympiques. Les organisateurs ont voulu des mascottes originales qui interpellent et qui fédèrent.

Pour Tony Estanguet, le patron de Paris 2024, "les mascottes sont les premières ambassadrices d'une édition et d'un pays hôte, par les valeurs et l’image qu’elles projettent. À Paris 2024, nous voulions des mascottes qui incarnent notre vision et puissent la partager avec les Français et le monde. Plutôt qu’un animal, nos mascottes représentent un idéal. Elles porteront l'ambition des Jeux qui font leur révolution".

Le bonnet phrygien est un symbole fort de liberté en France comme à l'étranger. À Rome, il coiffait les esclaves affranchis. Il apparait également sur de nombreux emblèmes dans les pays d'Amérique du Nord et du Sud. Il est surtout devenu au cours de l'histoire l'un des symboles de la République française. Il coiffe Marianne dans les mairies mais est aussi décliné dans les objets du quotidien comme les timbres, les pièces de monnaie et les manuels scolaires pour enfants.

Leur mission : la révolution par le sport

La Phryge olympique et la Phryge paralympique ont pour mission de démontrer aux Français que le sport peut tout changer. Qu'il mérite d'avoir une place de premier rang dans la société. Chacune des mascottes a sa propre personnalité. Les organisateurs ont notamment souhaité une mascotte à l'image de leur engagement pour une société plus inclusive.

L'une d'entre elles porte ainsi un attribut singulier, une prothèse sportive avec une lame pour donner une meilleure visibilité aux para-athlètes et aux personnes en situation de handicap. Les Phryges seront donc les ambassadrices des Jeux de Paris 2024. Elles iront dès maintenant et pendant les Jeux à la rencontre des Français partout sur le territoire et plus largement des plus grands évènements sportifs et culturels organisés en France.

