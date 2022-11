JO 2024 : Laurent Alexandre pousse un coup de gueule sur la fabrication de la mascotte

"Je suis scandalisé". Laurent Alexandre a réagi, sur RTL, au choix de fabriquer la quasi-totalité des mascottes des Jeux olympiques 2024, organisés à Paris, en Chine et non en France. "Au moment où on parle de réindustrialiser la France (...) de faire travailler la France, le Comité olympique n'a qu'une idée : faire fabriquer la mascotte en Chine", a-t-il réagi.

Les organisateurs des JO de Paris 2024 ont dévoilé, lundi 14 novembre, les mascottes, inspirées du bonnet phrygien, des Jeux olympiques et paralympiques. Outre l'allure qui n'a pas plu à tout le monde, le lieu de fabrication de ces peluches, a suscité de nombreuses réactions.

"C'est absolument honteux. Il ne s'agit pas des Jeux olympiques chinois. Il s'agit des Jeux olympiques français", a plaidé Laurent Alexandre sur l'antenne de RTL, qualifiant même de "crétin" celui qui a eu "l'idée de faire fabriquer la mascotte française en Chine". Alors que les mascottes arriveront cette semaine dans la boutique officielle des produits dérivés, "Phryges" fait déjà beaucoup d'elle...

