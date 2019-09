publié le 15/09/2019 à 11:58

La garde des Sceaux mise en cause par Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France insoumise affirme dans le Journal du dimanche que Nicole Belloubet a effectué une déclaration de patrimoine incomplète. Selon lui, elle aurait omis une maison dans l'Aveyron et deux appartements à Paris, pour un total de 330.000 euros.

Le député des Bouches-du-Rhône juge la ministre de la Justice "incapable d'exercer son autorité sur les magistrats". Il l'accuse indirectement d'être à l'origine d'un "meurtre politique" contre lui après les perquisitions à son domicile et au siège de la France insoumise l'année dernière.

Jean-Luc Mélenchon remet clairement en cause le bon fonctionnement et l'impartialité de la Justice notamment dans son procès qui se tiendra le jeudi 19 et vendredi 20 septembre. "Que la honte de ma condamnation retombe sur ceux qui la prononceront, a-t-il déclaré.