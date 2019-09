Manuel Valls s’est marié avec Susana Gallardo

publié le 15/09/2019 à 02:32

Manuel Valls et Susana Gallardo se sont dit "oui". L'ancien Premier ministre s'est marié avec sa compagne espagnole ce samedi 14 septembre sur l'île de Minorque, dans l'archipel des Baléares, a-t-on appris auprès de son entourage. Quatre mois après son cuisant échec aux municipales de Barcelone, où il avait terminé en quatrième position, Manuel Valls s'est donc marié pour la troisième fois de sa vie, de l'autre côté des Pyrénées.

Très engagée pour l'unité de l'Espagne au moment de la crise catalane de 2017, sa compagne Susana Gallardo n'est autre que l'héritière de la société pharmaceutique catalane Almirall. Son mari lui avait d'ailleurs rendu hommage lors de la campagne des municipales à Barcelone en déclarant : "J’avais besoin de soleil, de Méditerranée, de ciel bleu, j’ai retrouvé l’amour".

En couple depuis plus d'un an, la cérémonie de leur mariage s'étale sur plus de trois jours. La liste de leurs invités a été triée sur le volet et selon les informations de Gala, aucune personnalité politique française n'a été conviée à cette union.