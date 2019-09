publié le 12/09/2019 à 17:04

Jean-Luc Mélenchon et 5 autres responsables de la France insoumise comparaîtront au tribunal le 19 septembre, dans le cadre des accrochages avec des policiers lors de perquisitions l'an dernier. Le leader de la France insoumise a dénoncé "un procès politique" et a notamment demandé combien celui-ci allait coûter.

"Je n'en sais strictement rien", répond Éric Dupond-Moretti, avocat des policiers bousculés par Jean-Luc Mélenchon, joint par RTL. "Vous savez, ces 3 policiers ce sont 3 travailleurs qui travaillent à la police nationale et ils ont le droit à la protection des policiers lorsqu'ils sont outragés, insultés, frappés. Ça existe depuis toujours. Je communiquerai à Monsieur Mélenchon ma note d'honoraires si ça l'intéresse", ajoute-t-il.

Accusé par Jean-Luc Mélenchon d'être le pion d'Emmanuel Macron et de son épouse, suite à une photo en compagnie de la Première dame, Me Dupond-Moretti a répondu : "Il perd la mémoire Monsieur Mélenchon, parce que nous nous sommes rencontrés à Marseille au salon du livre. Il est même venu me serrer la main et me dire des choses très aimables. Je pense franchement qu'il faut qu'il aille dormir tôt, se prendre une bonne petite camomille et qu'il se calme".

"C'est du délire absolu"

L'avocat a part ailleurs expliqué qu'il pourrait avoir recours à la justice si ces accusations perdureraient. "Je ne vais pas supporter longtemps ces histoires. S'il continue sur ce registre, je vais déposer une plainte contre Monsieur Mélenchon. Parce que la plaisanterie a des limites. J'ai rencontré Mme Macron, oui. J'ai rencontré le garde des Sceaux aussi, c'est le signe d'un complot ?", a-t-il poursuivi.



"Je n'ai jamais donné de comptes à personnes pour intervenir dans un dossier. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. C'est du délire absolu !", a conclu l'avocat.