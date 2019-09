publié le 15/09/2019 à 12:36

Nicole Belloubet répond à Jean-Luc Mélenchon. Le député s'en est pris à la garde des Sceaux ce dimanche 15 septembre dans un entretien au Journal du dimanche. Le leader de la France insoumise la qualifie d'"incapable" et dénonce l'absence d'ouverture d'une enquête sur la violation du secret de l'instruction dans l'affaire des perquisitions il y a un an. Selon lui, la ministre de la Justice aurait peur de ses subordonnés. Plus grave, le leader insoumis l'accuse d'avoir effectué une déclaration de patrimoine incomplète.

"Les propos de Jean-Luc Mélenchon sont absurdes et mêmes indignes", répond Nicole Belloubet, "en ce qu'ils attaquent les magistrats et mettent en cause leur probité et leur indépendance". "Il est dans l'invective, dans le fantasme, dans le complot. (...) C'est une erreur grave", a-t-elle ajouté.

"Dans la dernière déclaration, j'ai oublié de mentionner des biens, j'ai effectué une rectification et la Haute autorité de la vie publique a considéré que les choses s'en arrêtaient là", s'est-elle justifiée.