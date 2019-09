Avant son procès, Jean-Luc Mélenchon dénonce une "une exécution politique"

publié le 15/09/2019 à 11:04

Grosse colère de Jean-Luc Mélenchon à quelques jours de son procès qui se tiendra le jeudi 19 et vendredi 20 septembre. Il sera jugé en correctionnelle pour les incidents qui ont émaillé les perquisitions visant son domicile et le siège de la France insoumise en octobre dernier. C'est "une exécution politique", affirme le président du parti.



"Ce n'est ni du droit ni de la justice", considère le député des Bouches-du-Rhône dans une interview accordée au Journal du dimanche. "On a compris : ils nous convoquent dans un procès politique spectaculaire pour être condamnés", a-t-il déclaré avant d'ajouter : "Que la honte de ma condamnation retombe sur ceux qui la prononceront".

Jean-Luc Mélenchon remet clairement en cause le bon fonctionnement et l'impartialité de la Justice et sous-entend qu'il s'agit d'un coup politique. "On a vu les fuites organisées des pièces de l'instruction dans la presse, trois jours avant les élections européennes", indique-t-il à l'hebdomadaire.

Cinq autres responsables de la France insoumise, dont les députés Alexis Corbière et Bastian Lachaud, comparaîtront au tribunal de Bobigny le 19 septembre.