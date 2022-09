Pour répondre à la sobriété énergétique voulue par Emmanuel Macron, le gouvernement travaille sur plusieurs pistes. Le télétravail n'est "pas forcément la bonne idée, ça dépend des conditions de travail spécifiques de chaque entreprise", explique Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, invitée du Grand Jury dimanche 11 septembre. "Chaque situation est spécifique."

Le télétravail est l’une des pistes évoquées par le ministère du Travail dans le Parisien. Les agents de la fonction publique seraient les premiers concernés par cette possible mesure.



"Faire un jour de télétravail sans fermer le bâtiment et sans couper le chauffage n'a pas d'intérêt. Et si on les coupe pour un jour et les redémarre le lendemain, ça consomme beaucoup d'énergie", dit la ministre qui estime que le gain d'énergie dépend des sites. "C'est pourquoi le plan de sobriété énergétique doit être construit par les acteurs de terrain."

