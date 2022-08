ÉDITO - Sobriété énergétique : "Éteignez la lumière" la nuit, demande Alba Ventura aux commerces

Pourquoi les lumières des bâtiments et des magasins restent-elles allumées la nuit ? C'est la question que se pose Alba Ventura ce mercredi 31 août. "C'est pas compliqué d'éteindre la lumière non ?", questionne-t-elle.

"Quand j'arrive à la radio, il fait nuit (...) et je vois encore des bâtiments éclairés, de la lumière dans certains magasins, des néons, des panneaux publicitaires lumineux alors que personne ne travaille", déplore-t-elle. Il est vrai que certains font des efforts en cette période où la sobriété énergétique est très sollicitée.

Un décret datant de 2012 oblige déjà les commerces à éteindre les lumières entre 1h et 7h du matin. Pourtant, cela persiste car il n'y a pas de contrôles. "Ça doit être une histoire de bon sens il me semble. Normalement, c'est une notion dont on entend parler depuis qu'on est tout petit. 'Éteins la lumière de ta chambre', 'Éteins la lumière en sortant'", rappelle l'éditorialiste.

Il n'existe pas de chiffres précis des économies qui seraient réalisées si l'éclairage des commerces était éteint la nuit. "Mais est-ce qu'on a besoin de chiffre pour comprendre qu'un magasin vide ou des bureaux vides éclairés la nuit c'est absurde ?", dit Alba Ventura. "Et puis il y a l'aspect psychologique. Si l'entreprise éteint le hall de ses locaux, si les boutiques font pareil, elles donnent l'exemple, on comprend qu'on est dans une crise énergétique (...) Éteignez la lumière, un point c'est tout", conclut-elle.

