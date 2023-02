INVITÉ RTL - Réforme des retraites : "L'article 7 est une machine à RSA", dénonce Dupont-Aignan

En France, une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites est prévue ce samedi 11 février, avec notamment des manifestations. Manifestations qui ont réuni plus d'un million de personnes lors des deux premières journées de mobilisation, plus de 750.000 encore ce mardi. Nicolas Dupont-Aignan, invité de RTL ce vendredi, faisait partie des cortèges.

"Il y a un combat parlementaire. Je suis député, je me bats à l'Assemblée", affirme le député de l'Essonne qui aimerait "moins d'amendements pour qu'on aborde l'article 7, c'est-à-dire cet article dramatique qui fait passer de 62 à 64 ans, et qui va être une machine à RSA. (...) Je veux faire comprendre aux Français que cette réforme est complètement absurde".

"On est en train de mettre la France dans tous ses états pour 12 milliards par an. Emmanuel Macron a endetté en 6 ans pour 600 milliards. On gaspille des dizaines de milliards qu'on pourrait économiser tout de suite. On n'a pas besoin de sacrifier nos futurs retraités. Les plus modestes ne doivent pas payer pour ceux qui devraient faire des efforts", martèle le président de Debout la France.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info