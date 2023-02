Réforme des retraites : les syndicats lanceront-ils des blocages après les vacances ?

Plus e 200 manifestations se sont déroulées, mardi 7 février, contre la réforme des retraites.

Va-t-on assister à un durcissement de la contestation face à la réforme des retraites ? Et si oui, quand ? Pour l'instant, les huit syndicats marchent main dans la main. Samedi 11 février, à l'occasion d'une nouvelle mobilisation, ils s'exprimeront ensemble pour annoncer la suite des actions.

Blocage ou non ? Telle va être la question. Aujourd'hui, deux stratégies semblent émerger : ceux qui poussent pour des actions plus dures, plus massives comme la CGT ou Solidaires, avec des grèves reconductibles à partir du 7 mars dans les transports ou les raffineries par exemple ; l'autre école (CFDT, Unsa, CFE-CGC notamment) veut continuer à mobiliser massivement dans la rue, sans toutefois vouloir de blocage.

Quoi qu'il en soit, la réponse sera connue samedi prochain pour la 4 journée de grève générale contre le projet du gouvernement.

