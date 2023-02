Plus e 200 manifestations se sont déroulées, mardi 7 février, contre la réforme des retraites.

Les huit principaux syndicaux français ont appelé, ce mardi 7 février, à une troisième journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites, alors que le projet de loi est entré en discussion, la veille, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale.

Le ministère de l'Intérieur a parlé de 757.000 manifestants partout en France, dont 57.000 à Paris. La CGT, elle, a estimé à près de deux millions de personnes, dont 400.000 manifestants à Paris, soit le même nombre que lors du 19 janvier, mais 100.000 de moins que le 31 janvier.

À Bordeaux, 50.000 personnes ont été comptabilisées selon l'intersyndicale 33, contre 9.500 au plus fort de la manifestation, pour la préfecture (75.000 selon les syndicats et 16.500 selon la préfecture, le 31 janvier).

À Lyon, les syndicats ont annoncé 30.000 manifestants, contre 10.700 d'après la préfecture (45.000 pour les syndicats et 25.000 pour la préfecture le 31 janvier). À Marseille, 180.000 manifestants ont été dénombrés par la CGT, contre 15.00 d'après la préfecture (205.000 personnes selon la CGT et 40.000 personnes pour la préfecture, le 31 janvier).

Moins de grévistes

Dans le secteur clé des transports, la circulation des trains et métros était "fortement perturbée" à la SNCF et à la RATP. Le taux de grévistes, lui, est tombé à 25%, contre 36% le 31 janvier et 46% le 19 janvier.

Dans l'énergie, la CGT revendique une baisse d'environ 4.500 MW de production d'énergie, l'équivalent de plus de quatre réacteurs nucléaires. Plus d'un opérateur sur deux (56%) des équipes du matin des raffineries de TotalEnergies étaient en grève selon la direction, entre 75 et 100% selon la CGT. La direction d'EDF recensait 30,3% de grévistes à la mi-journée, contre 40,3% le 31 janvier.

De son côté, le ministère de l'Éducation faisait état de 1,17% d'enseignants grévistes (contre 25,92% le 31 janvier), dans les zones qui ne sont pas en vacances. Selon une source policière, neuf sites universitaires et 24 lycées ont été perturbés en France, avec 14 blocages. La Voix lycéenne a revendiqué près de 150 lycées bloqués.

