Manifestations contre la réforme des retraites : Macron appelle à la "responsabilité" des organisateurs

Actuellement à Bruxelles, pour un sommet avec les membres de l'UE au Parlement européen, Emmanuel Macron a déclaré, à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites : "Je sais compter sur l'esprit de responsabilité des organisateurs pour que la contestation et les désaccords puissent s'exprimer, mais dans le calme, le respect des biens et des personnes, et avec la volonté de ne pas bloquer la volonté du reste du pays."

La manifestation du 11 février est un vrai test pour le gouvernement. En effet, pour la première fois depuis le début de la contestation, les syndicats ont choisi un samedi pour manifester, afin de rassembler le plus de monde possible, et faire une démonstration de force.

Dans ce cadre, aucune grève n'est prévue dans les transports pour permettre au plus grand nombre de descendre dans la rue.

