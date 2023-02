Réforme des retraites : les syndicats annoncent une journée de grèves et manifestations le 7 mars

Les syndicats prévoient une nouvelle journée de grèves et de manifestations contre la réforme des retraites le mardi 7 mars, au sortir des vacances scolaires, et au moment où le projet du gouvernement sera débattu au Sénat. "Il y aura une grosse journée le 7, et une initiative particulière le 8, en lien avec la journée internationale des droits des femmes", a affirmé à l'AFP Yvan Ricordeau, secrétaire national CFDT.

L'intersyndicale a programmé une conférence de presse samedi à 11H45 à la Bourse du travail à Paris pour préciser son plan de bataille, en amont de la manifestation parisienne pour la 4e journée d'action.

Plus d'informations à venir sur RTL.fr...

