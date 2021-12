INVITÉ RTL - Présidentielle 2022 : Jadot révèle que Hidalgo n'a "malheureusement" pas accepté la main tendue

Alors qu'Anne Hidalgo martèle depuis quelques semaines l'idée d'une primaire avec tous les candidats de la gauche, Yannick Jadot a dit "non" à une primaire, mais "oui" à un rassemblement. Ce mardi, le candidat écologiste affirmait même qu'Anne Hidalgo pourrait même devenir sa Première ministre s'il était élu.

Sur RTL, Yannick Jadot révèle "avoir appelé Anne Hidalgo ces dernières heures pour éviter tout malentendu", et lui avoir proposé "de construire un projet commun". Mais selon le leader d'EELV Anne Hidalgo a dit "non" à cette proposition. Yannick Jadot continue de répéter qu'il est déjà passé par la case de la primaire et qu'il a été élu par les 120.000 électeurs d'Europe Écologie les Verts.

Yannick Jadot voit en cette proposition de primaire de la gauche "une porte de sortie à une campagne en difficulté", et rappelle que "le parti socialiste a sorti la primaire de ces statuts l'été dernier". Un rassemblement que Yannick Jadot propose "depuis plus d'un an à tous les leaders de la gauche. Mais à chaque je reçois des fins de non-recevoir".