INVITÉ RTL - Présidentielle 2022 : Jadot à Taubira : "La porte est ouverte, travaillons ensemble"

Christiane Taubira peut-elle être la solution contre la division à gauche pour l'élection présidentielle ? A en croire Yannick Jadot, la gauche doit se rassembler "autour l'écologie". Invité de RTL ce mercredi 15 septembre, le candidat EELV a indiqué avoir échangé avec l'ancienne ministre de la Justice.

"J'ai dit : 'La porte est ouverte, travaillons ensemble'", a-t-il indiqué. On a le défi écologique majeur (...) Nous savons les impacts sur chacune et chacun, y compris en France (...) Les Françaises et les Français attendent des réponses", a-t-il lancé.

En proie au spectre de la division, la gauche se déchire sur la question de l'incarnation : derrière qui se rallier pour l'élection présidentielle ? Yannick Jadot affirme avoir "pris de nombreuses initiatives pour construire ce rassemblement".

C'est autour de l'écologie que le rassemblement doit se construire Yannick Jadot, candidat EELV à l'élection présidentielle

"Je continue à dire aux socialistes, aux progressistes, aux humanistes et au-delà : 'Venez travaillez, venez avec votre histoire, venez avec vos idées et vos propositions. Faisons ce grand rassemblement'". Il en profite aussi pour critiquer le bilan du quinquennat de François Hollande : "On ne peut pas dire que sur l'écologie et en matière de justice sociale ou de démocratie, il y ait eu beaucoup de succès".

L'écologiste se voit en candidat de "la clarté". "Nous ferons du climat, du vivant et de la justice sociale, des priorités autour desquelles nous ne transigerons pas. C'est autour de l'écologie que ça doit se construire", défend-il.