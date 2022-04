Marine Le Pen et Emmanuel Macron.

Présidentielle 2022 : quels sont les enseignements du dernier sondage avant le second tour ?

Plus que trois jours avant de connaître le nom du neuvième président de la Ve République. À l'approche du second tour du scrutin, qui se déroulera dimanche 24 avril, Emmanuel Macron conforte sa position de favori, selon notre dernier sondage BVA pour RTL et Orange, réalisé après le débat de l'entre-deux-tours de mercredi.

Le président sortant est crédité de 55,5% des intentions de vote, contre 44,5% pour Marine Le Pen. Emmanuel Macron gagne 1,5 point en une semaine et creuse davantage l'écart avec sa rivale : plus de dix points les séparent désormais. Cette évolution, selon le sondage, s'explique davantage par la campagne de l'entre-deux-tours que du débat en lui-même. Il n'y a en effet pas de différence significative d’intentions de vote entre ceux qui l’ont regardé et les autres.

62% des électeurs d'Anne Hidalgo se positionnent en faveur d'Emmanuel Macron, un chiffre en hausse de 17 points. Les partisans de Valérie Pécresse sont quant à eux 48% à vouloir voter pour le président sortant, 58% chez ceux de Yannick Jadot et 42% du côté des électeurs de Fabien Roussel.

Les partisans de Jean-Luc Mélenchon, arrivé en troisième position lors du premier tour de l'élection, restent moins enclins à vouloir déposer le bulletin d'Emmanuel Macron dans l'urne dimanche. Ils sont désormais 27%, soit trois points de moins que la semaine passée, à déclarer vouloir voter pour le président candidat. Ils sont plus nombreux à vouloir voter blanc, 24%, ou à s'abstenir pour 31% d'entre eux.