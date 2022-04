Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont les deux finalistes de l'élection présidentielle 2022

Pendant près de deux semaines, les deux finalistes de la présidentielle et leurs soutiens ont multiplié les interventions dans les médias, les déplacements à travers la France, les tractations sur les marchés... En résumé, ils ont fait campagne. Pourtant, ce vendredi 22 avril à minuit, elle va prendre fin, et ce, jusqu'à la fermeture des bureaux de vote dimanche 24 avril à 20h.

Il s'agit de la période de réserve régie par le Code électoral. L'article L49 précise qu'à "partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer des documents; diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat et tenir une réunion électorale".

Cette règle s'applique à la fois aux candidats et aux médias. Par exemple, il ne sera plus possible de diffuser des sondages électoraux ou de les commenter à partir de minuit. C'est pourquoi il n'y a aucun institut de sondages français qui réalise des sondages à la sortie des urnes.

L'interruption de la campagne officielle a pour but de laisser réfléchir les électeurs sur leur vote durant le week-end et ne pas les influencer au dernier moment par un élément de propagande ou une quelconque polémique.

À noter que cette période de réserve a débuté jeudi soir à minuit en Polynésie française et dans les départements, collectivités et bureaux de vote du continent américain, étant donné qu'ils votent samedi 23 avril compte tenu du décalage horaire.