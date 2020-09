Insécurité : "Le budget de la justice, c’est le premier scandale", dénonce Polony

publié le 07/09/2020 à 19:07

Le débat sur la sécurité s’est installé en cette rentrée et on a l’impression qu’on n’en sort pas. Gérald Darmanin d’un côté, Éric Dupond-Moretti de l’autre, peut-on parler d’"ensauvagement"ou non ? Pourquoi en est-on à ce niveau de blocage ? Dressons l’état des lieux du paysage politique.

À droite, Les Républicains sont au fond du trou. À chaque fois qu’ils croient trouver un sauveur, il se dégonfle. Le MEDEF explique que sur le plan de relance, il a obtenu tout ce qu’il voulait. Comment voulez-vous concurrencer Emmanuel Macron sur ce terrain-là, il mène la politique que propose la Droite depuis vingt ans. Reste ce qu’on appelle le "régalien". Sauf qu’Emmanuel Macron a anticipé et a nommé à l’Intérieur un ministre qui fait du sous Sarkozy : agitation, visite dans les commissariats et conférences de presse pour donner les chiffres de la délinquance qui sont déjà disponibles.

À l’extrême droite, même plaisanterie. Marine Le Pen n’a toujours pas progressé en économie. Elle préfère donc ne pas s’y attaquer. C’est plus simple de faire sa rentrée politique sur le thème de la civilisation en danger et de la sécurité. Avec en ligne de mire, Éric Dupond-Moretti, qui joue les grandes consciences de gauche en expliquant que Marine Le Pen et son père, c’est pareil. Comme ça, elle peut crier à l’angélisme, et chacun parle à son camp.

Et les Français dans tout ça ?

C’est bien le problème : comme d’habitude, on dirait que tout le monde a oublié les Français. Parce que, pour la plupart, ils ne se posent absolument pas la question de savoir si on a le droit de dire "ensauvagement" ou si c’est un mot d’extrême droite. C’est une expression qui leur semble raconter quelque chose de leur quotidien. Point.

Dans ce débat, il faut bien avoir en tête plusieurs choses. D’abord, l’insécurité se mesure très difficilement. Bien sûr, on peut contrer rien qu’en regardant les chiffres ceux qui disent "mais non, ça n’augmente pas, c’est un fantasme". Sur les cinq dernières années, les vols baissent, mais les violences gratuites augmentent. Mais surtout, l’insécurité, ça ne se mesure pas forcément, c’est ce que nous montre Marianne cette semaine. Quand on se fait détruire sa boîte aux lettres, on ne porte plainte que dans 10% des cas. Mais ça pourrit l’existence.

Un problème d'éducation

C’est pour ça que l’agitation, les conférences de presse sur les chiffres, ça ne sert à rien. Il y a différentes temporalités. En France, on dépense 65€ par an et par habitant pour la justice. En Allemagne, c’est 126€. Le double. Le budget de la justice, c’est le premier scandale.

Mais ce qui ronge le pays, c’est l’agressivité, la violence pulsionnelle, pour un accrochage, pour un désaccord. Et ça, c’est du très long terme. C’est un problème d’éducation, de rapport à la collectivité et à la règle. Et la règle, l’autorité, c’est à l’école qu’on les rencontre pour la première fois. Et c’est là qu’il faut de la fermeté, dès le plus jeune âge. La complaisance et l’angélisme à ce niveau ont des conséquences. Former des professeurs, c’est aussi utile qu’embaucher des policiers.