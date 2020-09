Justice des mineurs : "Je vais me rapprocher de l'armée", dit Dupond-Moretti

publié le 01/09/2020 à 14:10

L'ancienne garde des Sceaux Rachida Dati a regretté qu'il n'y ait "pas de politique pénale" dans le quinquennat d'Emmanuel Macron, demandant notamment une responsabilité pénale des mineurs de moins de 13 ans. Elle "existe" déjà, a affirmé l'actuel ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti, qui a affirmé qu'il allait se "rapprocher de l'armée" pour aider les mineurs en prison, sur Europe 1.

"Il y a 804 mineurs en détention, a expliqué Éric Dupond-Moretti. Je veux innover en la matière. Je vais me rapprocher d'une merveilleuse institution que les Français aiment, c'est l'armée. Ce que je veux faire de ces mineurs, ce sont des majeurs sortis de la délinquance. C'est un beau projet. C'est un projet humaniste. Il faut sauver tous ceux qui peuvent être sauvés".

Répondant à Rachida Dati, le ministre de la Justice a rappelé que "la responsabilité des mineurs de 13 ans existe. La responsabilité, c'est le discernement. On peut incarcérer un mineur quand il a plus de 13 ans. On ne peut pas le faire avec un mineur de moins de 13 ans. Un mineur de 13 ans reste un mineur".