Grand débat national : "Une course d'obstacles plus qu'un long fleuve tranquille", dit Duhamel

publié le 09/01/2019 à 19:17

Imbroglio autour du grand débat national. Le grand débat, c'est un pari, le principe est audacieux et la pratique est difficile, laborieuse et même ingrate. On le voit d'ailleurs très bien avec la démission de Chantal Jouanno, qui est non seulement une question de rémunération personnelle, mais surtout une question de rôle et d'indépendance et aussi de terrains à traiter. Il va évidemment il y avoir des masses de problèmes pratiques. Le grand débat ne va pas être un long fleuve tranquille mais plutôt une course d'obstacles.



Désormais, Emmanuel Macron et le gouvernement doivent trouver une solution. D'abord en trouvant d'ici lundi un nouveau responsable et une nouvelle organisation. Ensuite, il va y avoir ce qui sera probablement de très loin le plus important : la lettre d'Emmanuel Macron.

Il faut absolument que cette lettre soit un vrai projet, quelque chose d'innovant et non un vade mecum ou un texte technique. Il faut que ce soit un grand texte politique. Enfin, il faut que le grand débat débouche sur des décisions bien identifiées et puis peut-être au bout du compte sur un référendum. Il y a en tout cas un point positif : l'intérêt des Français pour ce grand débat.