Grand débat national : tensions autour du retrait de Chantal Jouanno

et Camille Schmitt

publié le 09/01/2019 à 08:43

Chantal Jouanno, la présidente de la Commission nationale du débat public (CNDP) a annoncé mardi 8 janvier au 20h de France 2 qu’elle se retirait de l’organisation du débat national promis par Emmanuel Macron. La raison de cette "démission" surprise : les interrogations – "légitimes", selon ses propres termes - sur sa rémunération de 14.700 euros bruts mensuels, qui risquaient d’empoisonner le débat.



De fait, sur les réseaux sociaux, comme dans les premières contributions récoltées par la commission, la polémique prenait de l’ampleur. Mais ce n’est pas la seule raison. En réalité, les relations de l’ancienne ministre avec l’exécutif s’étaient tendues auparavant. En cause : la communication de Chantal Jouanno et ses sorties insistantes sur l’indépendance de la commission.

"Elle était censée être en appui, avoir un simple rôle d’arbitre, elle n’avait pas la responsabilité politique (de l’organisation de ce débat)", a lâché à RTL un proche d’Édouard Philippe mardi 8 janvier. Avant d’ajouter, d’un ton entendu : "Chantal s’est beaucoup exposée". Traduit dans un langage plus cash par une ministre, ça donnait : "Elle parle beaucoup trop".

À noter qu’au moins l’une des personnes avec qui elle s’est entretenue mardi 8 janvier, avant d’informer le premier ministre et Emmanuel Macron de sa décision, le lui avait dit : "Si tu veux te barrer, tu démissionnes de la commission, sinon ça n’a aucun sens". L’ex-ministre n’a donc pas suivi ce conseil. En attendant, à Matignon, on tâchait de ne pas accorder trop d’importance à ce énième couac. "La commission avait pour principale qualité d’exister, ça pose une simple question technique, il va falloir trouver une méthode alternative. Ça coûtera peut-être de l’argent, mais on a déjà des pistes", grinçait-on.

Les plus

Jacline Mouraud et Jacqueline Gourault sont 2 personnes très différentes, mais il est arrivé qu’on les confonde. Leurs noms sont très proches, mais elles appartiennent à deux camps opposés. Jacline Mouraud, la première, hypnothérapeute de profession, a été l’une des figures des "gilets jaunes", à la naissance du mouvement. La seconde, Jacqueline Gourault, est ministre de la Cohésion des Territoires.



Et pourtant, c’est elle qui le raconte, en privé, même des fonctionnaires de son ministère ont réussi à se méprendre. Plus savoureux encore : un maire du Loir-et-Cher, croyant l’avoir entendue, au mois de novembre, s’en prendre vivement au gouvernement sur RTL, lui a passé un coup de téléphone prévenant, quoiqu’un peu surpris : "Mais tu vas te faire dégager du gouvernement !"