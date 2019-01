publié le 02/01/2019 à 14:30

Renouer le contact en direct. Voici ce à quoi va s'atteler Emmanuel Macron pour cette nouvelle année. Le président de la République a déjà entamé ce chantier auprès des maires et de "gilets jaunes", avec l'organisation d'un grand débat national.



Mais qu'en est-il des Français ? Lors de ses vœux, Emmanuel Macron a assuré qu'il comptait leur écrire "dans quelques jours", justement pour préciser les contours de ce débat à travers toute la France.

Un vaste chantier de communication pour le président de la République qui pose de nombreuses questions : sous quelle forme compte-t-il s'adresser aux Français ? Dans la presse ? Par communiqué ? Sur les réseaux sociaux ? Pour délivrer quel message ?

Un exercice déjà pratiqué par Mitterrand et Sarkozy

L'Élysée a annoncé que "le rôle de cette lettre sera de cadrer les thèmes du débat" et "d'en préciser les attentes". Par quel biais ? Dans la presse et les réseaux sociaux, selon les informations communiquées. Tout ceci est prévu pour mi-janvier.



Un président de la République qui écrit aux Français. Cette méthode n'a rien du nouveau monde et date même de l'ancien. François Mitterrand s'était plié à l'exercice le 7 avril 1988, comme le rappelle Le Parisien. Une première sous la Vème République. C'est donc dans une lettre, intitulée "France unie" que le président sortant fait le bilan de son septennat.



Quelques années plus tard, c'est au tour de Nicolas Sarkozy de prendre la plume. Le 5 avril 2012, celui qui est alors président de la République a adressé une "lettre au peuple français". Elle a été distribuée à 6 millions d'exemplaires, "lors d'une opération militante de l'UMP", note le journal.

L'écrit plus fort que la parole ?

Pourquoi choisir ce moyen de communication ? Selon Frank Tapiro, ancien conseiller en communication de Nicolas Sarkozy, "quand on écrit, on prend un peu distance, de hauteur et surtout vis-à-vis des lecteurs, on redonne de la confiance". Interrogé par Franceinfo, il ajoute : "Quand c'est écrit, ça reste".



Argument aussi lancé par le communiquant et publicitaire Jacques Séguéla. "La bonne idée, c'est de donner un nouveau rendez-vous aux Français par écrit, parce que les paroles s'envolent et que les écrits restent", dit-il au Parisien.