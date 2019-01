publié le 09/01/2019 à 08:34

Chantal Jouanno l'a annoncé mercredi soir. Après la polémique autour de son salaire, un peu plus de 14.000 euros brut chaque mois, l'ancienne ministre décide de se mettre en retrait. Elle reste toutefois présidente de la Commission nationale du débat public, et conserve donc sa rémunération.



Un "couac de plus", dit mercredi Laurence Saillet, la porte parole des républicains. "À chaque jour son rebondissement, et j'ai le sentiment que tout ceci s'engage très mal. (...) Ce n'est plus un grand débat, mais plutôt une grande débâcle", ironise-t-elle. "On perd beaucoup de temps et cette situation n'est absolument plus supportable", ajoute Laurence Saillet.



Dans ce contexte, le président de la République reprend toutefois des couleurs dans les sondages : plus cinq points en un mois selon une enquête Ifop pour Paris Match. Ainsi, 28% des Français approuvent son action.

À écouter également dans ce journal !

Soldes. Coup d'envoi des soldes d'hiver ce mercredi 9 janvier. Les commerçants, sévèrement touchés par la crise des "gilets jaunes", espèrent bien rattraper le retard et combler les pertes : deux milliards d'euros au moins selon les derniers chiffres du secteur.





Mariani au RN. Le parti de Marine Le Pen enregistre mercredi matin un nouveau ralliement : celui de Thierry Mariani. L'ex-ministre de Nicolas Sarkozy sera bien candidat du Rassemblement National pour les européennes.



Trump au pied du mur. Aux États-Unis, Donald Trump s'est adressé à la Nation cette nuit : 9 minutes d'allocution solennelle depuis le Bureau oval pour défendre son mur avec le Mexique.