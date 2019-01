publié le 13/01/2019 à 20:49

Le grand débat n'est "ni une élection, ni un référendum". Dans sa lettre adressée aux Français, Emmanuel Macron a précisé les modalités du grand débat national, organisé en réponse aux "gilets jaunes". "Je pense aussi que de ce débat peut sortir une clarification de notre projet national et européen, de nouvelles manières d’envisager l’avenir, de nouvelles idées", explique-t-il.



C'est pourquoi, le chef de l'État appelle "le plus grand nombre" de Français à y participer dès le lancement mardi 15 janvier alors qu'Emmanuel Macron annonce qu'il "rendra compte directement" de cette consultation, dans le mois qui suivra sa fin, prévue le 15 mars.



>> Découvrez la lettre d'Emmanuel Macron en intégralitéSelon le pensionnaire de l'Élysée, ce grand débat "devra répondre à des questions essentielles qui ont émergé ces dernières semaines". Si quatre thèmes ont été retenus par le gouvernement, Emmanuel Macron a proposé de baliser ce rendez-vous citoyen autour de 35 questions sur la fiscalité, la démocratie, l'écologie ou encore l'immigration. "J'entends transformer avec vous les colères en solutions", explique-t-il tout en assurant qu'il n'y aura pas de "questions interdites".

Il n'y a pas de questions interdites Emmanuel Macron Partager la citation





Si le chef de l'État assure qu'il n'y aura "pas de questions interdites", il trace cependant des lignes rouges, en excluant de revenir sur la suppression de l'ISF ou encore de remettre en cause le droit d'asile.

Les maires en première ligne

Pour mener à bien ce grand débat national, Emmanuel Macron entend bien s'appuyer sur les maires de France. "Depuis quelques semaines, de nombreux maires ont ouvert leurs mairies pour que vous puissiez y exprimer vos attentes. J’ai eu de nombreux retours que j’ai pu prendre en compte. Nous allons désormais entrer dans une phase plus ample et vous pourrez participer à des débats près de chez vous ou vous exprimer sur internet pour faire valoir vos propositions et vos idées", poursuit-il évoquant des rendez-vous "à l’initiative des maires, des élus, des responsables associatifs, ou de simples citoyens".