Emmanuel Macron : "Il n’y a pas de questions interdites" lors du grand débat national

Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, avait été très clair : le mariage pour tous, la peine de mort et le droit à l'avortement ne seront pas au menu du grand débat national organisé dans toute la France à partir du mardi 15 janvier.



Dans la lettre qu'il a adressée aux Français dimanche 13 janvier, Emmanuel Macron toutefois a estimé qu'il n'y aura "pas de questions interdites" lors du grand débat national, auquel il invite "le plus grand nombre de Français" à participer. "Nous ne serons pas d’accord sur tout, c’est normal, c’est la démocratie. Mais au moins montrerons-nous que nous sommes un peuple qui n’a pas peur de parler, d’échanger, de débattre", écrit le président de la République.

Mais Emmanuel Macron rappelle néanmoins les quatre thèmes de ce grand débat national : les impôts, l’organisation de l’Etat et des collectivités publiques, la transition écologique et l'immigration et la laïcité. Et le chef de l'Etat trace des lignes rouges, en excluant notamment de revenir sur la suppression de l'ISF et de remettre en cause le droit d'asile.

En conclusion, le Président l'assure : "Vos propositions permettront donc de bâtir un nouveau contrat pour la Nation, de structurer l’action du Gouvernement et du Parlement, mais aussi les positions de la France au niveau européen et international."