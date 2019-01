Grand débat national : comment participer ?

publié le 14/01/2019 à 12:52

Le fameux grand débat arrive. Annoncé par le président de la République en réponse au mouvement des "gilets jaunes", il débute ce mardi 15 janvier et se tient jusqu’à la mi-mars. Dans sa lettre aux Français, Emmanuel Macron a appelé "le plus grand nombre" à participer au grand débat national qui n'est "ni une élection, ni un référendum". Il est organisé par la Commission nationale du débat public.



Le ministère de l'Intérieur a demandé aux préfets, dans une lettre, de nommer un référent par département, a expliqué franceinfo. Dans ce document, il est demandé aux préfets de "s’assurer que les réunions d’initiative locale pourront bien se tenir, dès le 15 janvier, dans un lieu mis à disposition de préférence par une collectivité locale ou une structure associative, et dans des conditions de sécurité".



La lettre, dévoilée par nos confrères, indique qu'une plateforme numérique avec "toutes les informations pratiques" sera accessible en ligne le 15 janvier : granddebatnational.fr. Un numéro vert sera également mis en place afin de répondre aux questions des "particuliers souhaitant organiser ou participer au grand débat".

Des kits pour animer les débats

Autre information mentionnée dans cette lettre : des kits pour mener les discussions seront là "en appui pour aider les animateurs des débats". Un peu plus tôt en janvier, la Commission a expliqué que des "conférences de citoyens tirés au sort" seront mises en place dans chaque région "pour échanger sur les analyses et les propositions", selon elle.



Quatre thèmes ont été retenus pour ce grand débat : "mieux accompagner les Français pour se loger, se déplacer, se chauffer", "rendre notre fiscalité plus juste, plus efficace, plus compétitive", "faire évoluer la pratique de la démocratie" et "rendre l'État et les services publics plus proches des Français et plus efficaces".