et AFP

publié le 14/01/2019 à 19:43

Le gouvernement a dévoilé les modalités de l'organisation du grand débat national qui sera lancé mardi 15 janvier pour une période de deux mois. Celui-ci portera sur quatre thèmes : la fiscalité et les dépenses publiques, l'organisation des services publics, la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté.



Un collège de cinq "garants" va être nommé pour "garantir l'indépendance" du grand débat national voulu par Emmanuel Macron pour tenter de sortir de la crise des "gilets jaunes", a annoncé Matignon lundi dans un communiqué précisant les modalités d'organisation.



Deux de ces cinq personnes seront désignées par le gouvernement, tandis que les trois autres seront nommés respectivement par le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand (La République en Marche), le président du Sénat Gérard Larcher (Les Républicains) et celui du Conseil économique, social environnemental, Patrick Bernasconi, a fait savoir le cabinet du Premier ministre Édouard Philippe, sans dévoiler de noms.

Le grand débat sera animé par un duo de ministres : Sébastien Lecornu, en charge de la Cohésion des territoires, et Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique. Ils auront pour mission de faire vivre le débat, de suivre l'évolution et l'organisation de celui-ci.