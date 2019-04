et AFP

publié le 05/04/2019 à 11:16

Le gouvernement veut revoir à la hausse le temps de travail des fonctionnaires d'État et des fonctionnaires territoriaux, afin de respecter les 35 heures hebdomadaires dès 2020. C'est ce qu'ont affirmé Les Échos jeudi 4 avril.



Interrogé le 27 mars à l'Assemblée sur le temps de travail des fonctionnaires lors des questions au gouvernement, le secrétaire d'État à la Fonction publique, Olivier Dussopt, avait demandé aux collectivités territoriales de veiller à ce que leurs agents respectent la base légale des 1.607 heures annuelles soit 35 heures hebdomadaires.



"Le chantier est lancé pour les collectivités locales, il faudra faire de même au sein de l'État, sauf évidemment quand il y a des sujétions particulières", a déclaré son ministre de tutelle, Gérald Darmanin, cité par Les Échos. "Je souhaiterais que dans la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale, les fonctionnaires fassent 35 heures, comme tous les Français qui travaillent dans une entreprise", a déclaré le ministre de l'Action et des Comptes publics, sur RTL le 26 mars dernier.

Selon Les Échos, le gouvernement souhaite que cette disposition soit inscrite dans le projet de loi de réforme de la fonction publique, si possible sous la forme d'un amendement parlementaire, et que le retour au-dessus de 1.607 heures annuelles soit effectif dès 2020.

Nombre de rapports ont souligné que les fonctionnaires effectuaient en moyenne moins d'heures que dans le privé (1.584 heures par an, soit 1,4% de moins que la durée réglementaire, selon le rapport de Philippe Laurent en 2016). Une réalité qui s'explique, notamment chez les policiers et les infirmières, par des compensations d'heures supplémentaires en moindre temps de travail plutôt qu'en rémunération.