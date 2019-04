publié le 08/04/2019 à 13:04

Sous la verrière du Grand Palais, Édouard Philippe a dressé le bilan des milliers de propositions citoyennes issues du grand débat national lancé face à la crise des "gilets jaunes".



Et le Premier ministre est revenu sur un sujet qui n'a cessé de faire polémique ces derniers mois : les 80km/h. "Je voulais sauver des vies, on m'a accusé de vouloir remplir des caisses", a-t-il lancé.

Des critiques qu'Édouard Philippe assure avoir entendues : "La bonne foi ne suffit pas. La bonne foi, c’est celle qui m’a poussé à instaurer le 80 km/h. Je ne me résigne pas à abandonner l'ambition de la baisse de la mortalité sur les routes. Mais je dois apprendre à composer avec l'incompréhension et le rejet de nos concitoyens". Et de poursuivre : "Renouer avec une forme de confiance, c'est le grand défi de notre génération politique".



Plus de 1,5 million de personnes ont participé à ce grand débat national, selon les comptages officiels. Un tiers a participé via le site dédié, un tiers dans les quelque 10.000 réunions locales, un tiers dans les 16.000 cahiers de doléances ou par courrier libre.