Grand débat : plus de la moitié des textes rédigés seraient des copiés-collés

publié le 09/04/2019 à 16:57

Place à la restitution mais surtout à l'analyse. Alors que le grand débat national est terminé, le gouvernement a indiqué avoir reçu environ 2 millions de contributions sur le site officiel. Ainsi, ce sont 506.000 personnes qui ont tenu à y contribuer.



Selon Le Monde qui a analysé les données présentes sur le site, "les chiffres ne reflètent pas la qualité extrêmement variable des contributions". Et pour cause, le journal souligne que certains contributeurs ont copié-collé "des dizaines, voire des centaines" de fois leur texte. Plus de la moitié des textes écrits seraient donc "d’exacts copiés-collés des mêmes doléances".

Dans le détail, le quotidien du soir a comptabilisé 255.003 contributeurs. Elles ont généré 569.020 "contributions". "Celles-ci ont elles-mêmes généré 11 millions de textes à analyser - chaque contribution pouvant comporter plusieurs textes", peut-on lire.

Le Monde prend ainsi l'exemple du contributeur le plus actif sur le site. Ce participant a déposé "472 contributions, pour plus de 11.000 textes écrits dans les champs de libre expression". Dans "la totalité des cas, ces contributions s’avèrent, au mieux, des copies d’elles-mêmes", ajoute le quotidien. En effet, sur les 11 millions de textes analysés, 4,5 millions de contributions ne sont pas des doublons.