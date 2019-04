publié le 08/04/2019 à 11:54

L'heure de la fin du grand débat a presque sonné. Ce lundi 8 avril, Édouard Philippe tire le bilan des centaines de milliers de propositions citoyennes issues des deux mois de grand débat national lancé face à la crise des "gilets jaunes".



Pour accompagner cette "restitution" des débats, le Premier ministre prononcera un discours à la mi-journée sous les verrières du Grand Palais, en attendant les premières décisions concrètes d'Emmanuel Macron. Ces dernières sont attendues à la mi-avril.

Près de la moitié du gouvernement, les cinq garants du grand débat, des citoyens, représentants d'associations et partenaires sociaux, maires, et une centaine de directeurs d'administration sont réunis, au surlendemain de l'"acte 21" des "gilets jaunes" qui a enregistré samedi sa plus faible mobilisation.

Les organismes missionnés pour cette "restitution" (le sondeur OpinionWay, les cabinets Roland Berger, Res Publica et Missions Publiques) vont présenter les résultats de la consultation. Plus de 1,5 million de personnes y ont participé directement d'après les comptages officiels : un tiers via le site dédié, un tiers dans les quelque 10.000 réunions locales et un tiers dans les 16.000 cahiers de doléances ou par courrier libre.