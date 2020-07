publié le 25/07/2020 à 13:47

Réaffirmer l'autorité de l'État, voilà le programme de la visite du Premier ministre à Nice ce samedi 25 juillet. Jean Castex était avec son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et son ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, avec l'objectif affiché de faire de la lutte contre les violences du quotidien une priorité. Le Premier ministre promettait des mesures concrètes. En voilà une sur le trafic de stupéfiants.

"Ici, à Nice comme ailleurs, je vais agir", a affirmé Jean Castex. Dès la fin de l'année 2020, 150 emplois supplémentaires seront crées pour renforcer l'action pénale. La forfaitisation des délits de stupéfiants actuellement en cours d'expérimentation sera généralisée dès la rentrée. Elle permettra aux forces de l'ordre de verbaliser et d'appliquer une sanction sans délai et simplement.

Un certain nombre d'habitants du quartier des Moulins étaient présents pour interpeller le Premier ministre. Christelle, habitante de ce quartier, fait partie des témoins de la fusillade du 11 juillet dernier : "Je les ai vu tous courir avec un fusil à pompe. J'avais peur de prendre une balle perdue pour moi et mes enfants. Il faut vraiment que ça bouge, c'est plus possible".

