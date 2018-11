et AFP

publié le 30/11/2018 à 15:52

Le rendez-vous d'une délégation de "gilets jaunes" avec le Premier ministre Edouard Philippe a tourné au fiasco, vendredi 30 novembre. Alors que deux représentants du mouvement des "gilets jaunes" se sont présentés pour le rendez-vous prévu entre Édouard Philippe et des représentants du mouvement qui dénoncent la hausse des taxes, l'un des deux est très vite ressorti, a indiqué Matignon.



À la sortie, il indiquait qu'il ne voulait pas débattre dans les conditions actuelles car il tenait à ce que l'échange soit diffusé en direct. "Je souhaitais et j'ai demandé à plusieurs reprises à ce que cet entretien soit filmé et retransmis en direct à la télévision, cela a été refusé", a déclaré à la presse Jason Herbert, l'un des huit représentants désignés, mais contestés.

Par ailleurs, à la veille du troisième week-end de mobilisation des "gilets jaunes", ces derniers voient une nouveau mouvement apparaître, celui des "foulards rouges".

Une réunion "prématurée"

Jason Herbert a confirmé qu'un autre "gilet jaune" était toujours à l'intérieur pour entamer les discussions en compagnie du Premier ministre et du ministre de la Transition écologique François de Rugy. Ce second "gilet jaune" est arrivé par une porte dérobée, sans passer devant la presse. Ni Matignon ni M. Herbert n'ont voulu révéler son identité. Les pressions "ont été à 99% de la part d'autres 'gilets jaunes' (...) pas des personnes pacifiques, des personnes radicales", a indiqué M. Herbert.



Dans un communiqué des "gilets jaunes" diffusé en fin de matinée, la rencontre avec Édouard Philippe était qualifiée de "prématurée", au motif que François de Rugy avait évoqué un "entretien futur visant à réunir autour d'une table le Premier ministre et/ou le porte-parole du gouvernement avec les référents 'gilets jaunes' des différents départements".