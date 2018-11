publié le 30/11/2018 à 11:20

Neuf personnes ont été placées en garde à vue ce vendredi après de heurts dans la nuit en marge d'un rassemblement des "gilets jaunes" à un péage de La Ciotat dans les Bouches-du-Rhône, a appris l'AFP de source policière.



Sur les neuf personnes, sept sont majeures, entre 20 et 30 ans et il y a deux mineurs. Tous ont été interpellés pour avoir participé à un rassemblement d'environ "180 casseurs", casqués et encagoulés. Les faits se sont déroulés entre 22 heures jeudi et 3 heures du matin vendredi. Les personnes interpellées vivent dans les environs.

Des pneus ont été enflammés, du matériel urbain dégradé et des projectiles lancés sur les 80 fonctionnaires de police déployés sur les lieux, a précisé cette source policière. Un policier a été blessé à une jambe, a-t-elle précisé. Les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes et des grenades de désencerclement.



Des manifestants sont toujours sur place

La semaine dernière, samedi 24 novembre, des heurts avaient déjà éclaté à cet endroit, et la barrière de péage avait été saccagée. Onze personnes avaient été interpellées, dont huit ont comparu lundi et ont été placées en détention provisoire en attendant leur procès pour "dégradations volontaires" ou "rébellion", le 20 décembre.



Vendredi matin, Vinci Autoroutes faisait toujours état d'une "présence de manifestants" au niveau de cette gare de péage sur l'A8. L'opérateur précise sur Twitter ce matin que les sorties sur l'A50 au niveau de l'échangeur de La Ciotat sont interdites.

#Manifestations : point de situation de 10h00 sur le réseau VINCI Autoroutes : https://t.co/Y7TPJkuOSQ. Informations en temps réel sur notre page spéciale : https://t.co/eB8NcR3L6d pic.twitter.com/Eh15Ydz4mA — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) 30 novembre 2018