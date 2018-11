publié le 30/11/2018 à 13:05

Au quatorzième jour de mobilisation des "gilets jaunes" sur l'île de La Réunion, les barrages sont toujours aussi nombreux. Une vingtaine sur les principaux axes routiers selon la Direction régionale des routes. Et la situation reste très tendue.



Annick Girardin, ministre des Outre-mer, s'est rendue dans l'ouest de l'île dans la matinée, vendredi 30 novembre, et a fait une première halte, non programmée, au Port-Est, seul port marchand et poumon économique de La Réunion.

La rencontre avec les "gilets jaunes" sur place s'est déroulée dans une ambiance compliquée. S'il n'y a pas eu d'insultes à son encontre, Mme Girardin a dû traverser une foule de manifestants en colère, la huant et criant "Macron démission", avant qu'elle ne soit exfiltrée par son service d'ordre. Au départ du convoi, des personnes ont poursuivi les voitures.

Des échanges vifs et houleux

C'est la première fois depuis son arrivée à La Réunion mercredi qu'une rencontre avec les "gilets jaunes" est aussi houleuse. Preuve que les annonces faites mercredi et jeudi sont loin d'avoir satisfait les manifestants.



Pour les "gilets jaunes", les mesures sociales de mercredi ont déjà été présentées dans le plan pauvreté d'Emmanuel Macron et elles ne sont pas spécifiques à La Réunion. Quant à celles annoncées jeudi soir sur l'emploi, les logements et l'économie, elles apportent peu de nouveau, hormis la création pour les entreprises d'une zone franche globale à 7% de taux d'imposition.



Après le Port-Est, la ministre a rencontré une nouvelle délégation de "gilets jaunes" à la sous-préfecture de Saint-Paul (ouest), dans des échanges parfois vifs mais toujours courtois, qui ont duré trois heures.



Elle a notamment annoncé qu'elle parlerait vendredi soir "des marges et de l'octroi de mer" (taxes sur les produits importés et locaux), et proposé qu'à partir de lundi des "groupes de travail" soient créés avec des "gilets jaunes" afin que tous les prix soient étudiés. Si cette concertation ne porte pas ses fruits, "je fixerai les prix", a-t-elle déclaré.



Vendredi, l'université était toujours fermée aux étudiants, mais les écoles de 11 communes sur les 24 de l'île étaient ouvertes, comme les collèges et lycées.