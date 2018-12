publié le 07/12/2018 à 01:05

Le premier ministre ne passe sans doute pas les semaines les plus paisibles de sa carrière politique. En première ligne en pleine crise des "gilets jaunes", Édouard Philippe doit trouver une solution en prenant des mesures à même de calmer la colère des manifestants. Mais sans déroger au cap fixer par Emmanuel Macron.



À ce titre, l'Assemblée nationale devait voter les mesures de l'exécutif pour apaiser les "gilets jaunes" ce mercredi 5 décembre. Et la majorité a été au rendez-vous. Si bien que le chef du gouvernement a remercié les députés de la majorité d'avoir "fait bloc". L'AFP rapporte qu'il a même terminé la lettre adressée aux élus par un "hauts les cœurs!" manuscrit.

"Je tenais à vous dire ma fierté de pouvoir compter sur une majorité solide, qui sait faire preuve de sang-froid, de courage et de responsabilité dans les moments difficiles", écrit le chef du gouvernement, selon cette lettre dont l'AFP a eu copie.

"Merci ! Et hauts les cœurs !"

"Depuis 18 mois, beaucoup a été fait. Et nous pouvons en être fiers. Mais il nous reste beaucoup à faire. Je sais pouvoir compter sur vous pour poursuivre la mise en oeuvre du programme de réformes voulu par le président de la République et le gouvernement", ajoute encore Édouard Philippe.



"Je sais la dureté des confrontations dans certains territoires", écrit-il, exprimant sa "totale solidarité" à des élus "en première ligne", dans un courrier terminé par une mention manuscrite : "Merci ! Et hauts les cœurs !".



L'Assemblée nationale a approuvé par 358 voix contre 194 les mesures annoncées par Édouard Philippe en réponse à la crise des "gilets jaunes", à l'issue d'un débat de près de cinq heures dans l'hémicycle.



Lors de sa déclaration sur "la fiscalité écologique et ses conséquences sur le pouvoir d'achat", objet du vote, le Premier ministre a défendu mercredi notamment l'abandon dans le budget 2019 de la hausse de la taxe carbone et le gel des tarifs du gaz et de l'électricité cet hiver.