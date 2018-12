"Gilets jaunes" : le plan de crise à l'épreuve des députés

publié le 05/12/2018 à 05:21

Édouard Philippe doit faire à 15h une déclaration "sur la fiscalité écologique et ses conséquences sur le pouvoir d'achat" devant les députés. L'exécutif défend mercredi 5 décembre son plan de sortie de crise devant l'Assemblée nationale, au lendemain d'annonces visant à apaiser les "gilets jaunes" et à réduire le risque d'un nouveau week-end de violences.



Cette allocution sera suivie de 3H30 au total d'interventions d'orateurs des groupes politiques, la moitié du temps étant dévolu aux oppositions. La procédure est prévue par la Constitution, mais elle est assez rare, et n'a jamais été mise en oeuvre sur un sujet brûlant d'actualité. Pour le gouvernement, qui répétera l'opération jeudi au Sénat, il s'agit d'enfoncer le clou après l'annonce d'un moratoire de six mois sur la hausse de la taxe carbone, d'un gel des tarifs du gaz et de l'électricité cet hiver, et du renoncement à durcir le contrôle technique automobile avant l'été.

Ces mesures, parmi les plus demandées par les "gilets jaunes", et que presque toute la classe politique, à l'exception des écologistes, préconisait, constituent un recul pour l'exécutif, qui insistait jusqu'à ces derniers jours sur sa détermination à "garder le cap" fiscal de la transition écologique.