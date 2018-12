publié le 02/12/2018 à 15:07

Supprimer le Sénat. Il s'agit de l'une des nombreuses revendications des "gilets jaunes". Invité lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 2 décembre, Gérard Larcher estime avoir davantage vu des manifestants appeler à la démission d'Emmanuel Macron qu'à la suppression du Sénat.



"Je crois aux institutions de la Vème République. Je crois à des institutions qui doivent être exemplaires, elles nous permettent de traverser des crises. Nous traversons une crise, et la réponse doit être politique. J'entends bien le message, mais la vraie réponse des politiques est de réaffimer leur confiance dans les institutions", a indiqué le président du Sénat.

Les sénateurs sont-ils prêts à renoncer à certains avantages ? Selon Gérard Larcher, "le vrai sujet c'est de savoir si nous voulons des représentants de la nation et des territoires qui aient les moyens de travailler. Un sénateur, c'est moins de 5 euros par Français et par an. Si on en est là aujourd'hui pour répondre à la problématique des 'gilets jaunes', alors je me dis que notre démocratie est singulièrement malade".