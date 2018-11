publié le 29/11/2018 à 17:02

Le prix des carburants... une revendication parmi tant d'autres. Si la genèse du mouvement concernait avant tout la hausse considérable du prix de l'essence et du diesel ces derniers mois, les "gilets jaunes" ont aujourd'hui de nombreux motifs de contestation. En ligne de mire ? La baisse de toutes les taxes afin de compenser la dégradation généralisée du pouvoir d'achat.



Mais pas seulement. Qu'elles soient économiques, politiques ou écologiques, les revendications sont nombreuses dans les rangs des manifestants. C'est ce qu'ont voulu faire comprendre les porte-parole du mouvement, Eric Drouet - qui s'en est désolidarisé depuis - et Priscillia Ludosky, lors de leur rencontre avec François de Rugy mardi 27 novembre.

Si certaines velléités dépassent dorénavant le champ de compétences de François de Rugy, les "gilets jaunes" pourraient avoir davantage de succès auprès d'Édouard Philippe. Invité de BFMTV ce mercredi 28 novembre, le Premier ministre s'est dit prêt à recevoir une "délégation représentative" du mouvement .



"Cette liste est non-exhaustive mais par la suite, la volonté du peuple sera entendue et

appliquée au moyen de la création du système de Référendum Populaire qui devra

rapidement être mis en place", affirment les "gilets jaunes" à la fin du document.

En matière d'écologie

- Grand plan d'isolation des logements (faire de l'écologie en faisant faire des économies aux ménages).

- Favoriser le transport de marchandises par la voie ferrée.

- Taxe sur le fuel maritime et le kérosène.

- Utiliser la fin du CICE pour le lancement d'une Industrie Française de la voiture à hydrogène (qui est véritablement écologique, contrairement à la voiture électrique).

Pour plus de lien social

- Même système de sécurité social pour tous (y compris artisans et autoentrepreneurs). Fin du RSI.

- Le système de retraite doit demeurer solidaire et donc socialisé (pas de retraite à point).



- Apportons du bien-être à nos personnes âgées. Interdiction de faire de l'argent sur les personnes âgées. L'or gris, c'est fini. L'ère du bien-être gris commence.

- Zéro SDF : URGENT.



- Retraite à 60 ans et pour toutes les personnes ayant travaillé dans un métier usant le corps (maçon ou désosseur par exemple) droit à la retraite à 55 ans.



- Favoriser les petits commerces des villages et centres-villes. (Cesser la construction des grosses zones commerciales autour des grandes villes qui tuent le petit commerce.). + de parkings gratuits dans les centres-villes.

- Augmentation des allocations handicapés.

- Des moyens conséquents apportés à la psychiatrie.

Concernant l'industrie

- Que les "gros" (Macdo, Google, Amazon, Carrefour...) payent "gros" et que les "petits" (artisans, TPE, PME) payent "petit".

- Protéger l'industrie française : interdire les délocalisations. Protéger notre industrie c'est protéger notre savoir-faire et nos emplois.

- Fin du travail détaché. Il est anormal qu'une personne qui travaille sur le territoire français ne bénéficie pas du même salaire et des même droits. Toute personne étant autorisée à travailler sur le territoire français doit être à égalité avec un citoyen français et son employeur doit cotiser à la même hauteur qu'un employeur français.

Sur le plan politique

- Le Référendum populaire doit entrer dans la Constitution. Création d'un site lisible et efficace, encadré par un organisme indépendant de contrôle où les gens pourront faire une proposition de loi. Si cette proposition de loi obtient 700.000 signatures alors cette proposition de loi devra être discutée, complétée, amendée par l'Assemblée Nationale qui aura l'obligation, (un an jour pour jour après l'obtention des 700.000 signatures) de la soumettre au vote de l'intégralité des Français.

- Retour à un mandat de 7 ans pour le Président de la République. (L’élection des députés deux ans après l'élection du Président de la République permettait d'envoyer un signal positif ou négatif au président de la République concernant sa politique. Cela participait donc à faire entendre la voix du peuple.)

- Fin des indemnités présidentielles à vie.

Au sujet de l'immigration

- Qu'une réelle politique d'intégration soit mise en œuvre. Vivre en France implique de devenir Français (cours de langue française, cours d'Histoire de la France et cours d'éducation civique avec une certification à la fin du parcours).

- Que les causes des migrations forcées soient traitées.

- Que les demandeurs d'asiles soient bien traités. Nous leur devons le logement, la sécurité, l'alimentation ainsi que l'éducation pour les mineurs. Travaillez avec l'ONU pour que des camps d'accueil soient ouverts dans de nombreux pays du monde, dans l'attente du résultat de la demande d'asile.

- Que les déboutés du droit d'asile soient reconduits dans leur pays d'origine.

Concernant l'école, les routes et la fonction publique

- Moyens conséquents accordés à la justice, à la police, à la gendarmerie et à l’armée. Que les heures supplémentaires des forces de l’ordre soient payées ou récupérées.

- Le prix du gaz et l’électricité ayant augmenté depuis qu'il y a eu privatisation, nous voulons qu'ils redeviennent publiques et que les prix baissent de manière conséquente.

- Fin immédiate de la fermeture des petites lignes, des bureaux de poste, des écoles et des maternités.

- Maximum 25 élèves par classe de la maternelle à la Terminale.

- Un enfant de 6 ans ne se gardant pas seul, continuation du système des aides PAJEMPLOI jusqu’à ce que l’enfant ait 10 ans.

- Interdiction de vendre les biens appartenant à la France (barrages, aéroport...)

- L'intégralité de l'argent gagné par les péages autoroutiers devra servir à l'entretien des autoroutes et routes de France ainsi qu'à la sécurité routière.

Concernant l'emploi

- Pour la sécurité de l'emploi : limiter davantage le nombre de CDD pour les grosses entreprises. Nous voulons plus de CDI.



- Salaire maximum fixé à 15.000 euros.

- Que des emplois soient crées pour les chômeurs.

- Les salaires de tous les Français ainsi que les retraites et les allocations doivent être indexés à l'inflation.

Pour regonfler le pouvoir d'achat

- Fin de la politique d'austérité.

- Augmentation des retraites.

- Aides financières apportées aux étudiants.

- Réévaluation de l'aide personnalisée au logement (APL).

- Calcul identique pour toutes les retraites.

- SMIC à 1.300 euros net.

- Pas de retraite en-dessous de 1.200 euros.

- Interdiction de faire payer aux commerçants une taxe lorsque leurs clients utilisent la carte bleue.

- Limitation des loyers, plus de logements à loyers modérés (notamment pour les étudiants et les travailleurs précaires).

Sur le plan de la fiscalité

- Pas de prélèvement à la source.

- Un impôt sur le revenu davantage progressif (plus de tranches).

- Fin de la hausse des taxes sur les carburants.