publié le 03/02/2020 à 13:29

François Fillon avait-il besoin de parler ? En tout cas, ses amis ou anciens amis Républicains avaient raison de redouter ce moment. François Fillon les a ramenés dans leur passé douloureux.



C’était moins un moment politique qu’un moment d’orgueil. L’ancien candidat a ressassé beaucoup de ce passé sans jamais se remettre en question. C’est comme si le temps qui passe, n’atténuait pas sa chute. Nous avons retrouvé François Fillon comme il nous avait laissé en 2017.



Mais François Fillon avait l’air touché. Il avait cette voix éraillée tout au long de l’émission, une blessure sans aucun doute sincère. Tous ces moments où il a dû parler de sa famille de sa vie privée. Tout cela était un effort; pour quelqu’un de pudique, de réservé même.

On sentait bien aussi que dans quelques semaines, il avait rendez-vous au tribunal pour un moment pénible. C’est cette émotion là qui se ressentait. En revanche il est resté le même avec toutes ses certitudes. Sa défense n’a pas varié d’une virgule depuis le premier jour de l’affaire.

Depuis ce 25 janvier 2017, quand l’article du Canard Enchaîné a révélé les rémunérations de son épouse pendant des années, François Fillon répète inlassablement que ce n’était pas un emploi fictif et que les sommes étaient justifiées.

Ce qui est plus gênant, 3 ans plus tard, c’est qu’il continue d’insinuer qu’il a eu un cabinet noir avec François Hollande à la manœuvre. Une théorie du complot que rien n’est jamais venu étayer.



Pourquoi sort-il de son silence ?

François Fillon a d’abord voulu remodeler et maîtriser l’image qui restera de ses 40 ans de politique. Puisque pour lui, c’est terminé et il n’est absolument pas question d’y replonger. La meilleure preuve c’est qu’il a été très accommodant et prudent avec Emmanuel Macron. Il n’a pas d’ambition et il ne veut rien dire qui puisse gêner sa reconversion réussie dans la finance.



Mais de ces 40 ans de vie politique, François Fillon ne veut pas qu’on en retienne, s’il est condamné dans quelques semaines, l’image de quelqu’un de malhonnête. Il ne veut pas rester non plus comme celui qui a fait perdre à la droite, une élection imperdable, à cause de son comportement personnel.



Il y a une forme de déni car il refuse aussi toute mise en cause de son programme : il s’attaquait à la sécurité sociale, remontait la retraite à 65 ans, supprimait 500.000 fonctionnaires…Il aurait fait mieux et plus vite que l’actuel locataire de l’Elysée, assure-t-il.





Cette soirée avec François Fillon avait des allures de retour vers le futur. Vous savez, ce film où le héros revient dans le passé pour modifier le futur. Ce jeudi 30 janvier, François Fillon nous a fait replonger en 2017, pour mieux préparer son procès dans quelques semaines. Il veut troubler nos souvenirs pour atténuer dans nos esprits, la responsabilité de sa propre chute.