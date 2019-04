publié le 23/04/2019 à 18:23

Les juges ont décidé mardi 23 avril de renvoyer François et Penelope Fillon devant le tribunal correctionnel dans l'affaire dite du "Penelopegate". Une décision qui n'est pas une surprise pour l'ex-Premier ministre et son épouse. "On y était préparés", assure ainsi sur RTL Me Antonin Lévy, leur avocat.



"Depuis le début, ce dossier part à une telle vive allure qu'il est quasiment impossible d'arrêter un train qui part aussi vite", illustre-t-il. "On avait du mal à imaginer un panel de juges, quelles que soient leurs qualités, venir dire (...) qu'il convient de rendre un non lieu", analyse l'avocat, évoquant le tollé médiatique que cette affaire avait provoqué quelques mois avant l'élection présidentielle de 2017.

Il est reproché à François Fillon des détournements de fonds publics, un recel de détournements de fonds publics, des abus de biens sociaux, et un manquement aux obligations déclaratives de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Les juges n'ont semble-t-il pas cru en la version des accusés.

Une version que la défense a étayé avec 400 pages versées au dossier, et dont "peut-être d'autres magistrats auront une autre version", espère Me Antonin Lévy. "La totalité de l'enquête qui a été menée, qui est critiquable à de très nombreux aspects, vient conforter la stratégie de défense qui était la nôtre", insiste l'avocat.